Motorista de aplicativo puxa estudante para dentro do carro; garota se joga de veículo em movimento

O motorista de aplicativo Leandro Abreu (Foto:Divulgação)

Suspeito é preso e vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal

Fingindo pedir informação, o motorista de aplicativo Leandro Abreu de Souza, 28 anos, puxou uma estudante de 13, que passava na rua, para dentro do carro, praticando o crime de estupro, em Fortaleza (CE).

A adolescente desmaiou e ficou ferida após se jogar do carro em movimento em uma atitude drástica. O crime aconteceu na tarde da segunda-feira 2. E o suspeito foi preso no dia seguinte, após sua placa ter sido capturada por câmeras de segurança.

Testemunhas viram quando a jovem se jogou do carro do suspeito em movimento. A menina desmaiou e foi socorrida pelos moradores do lugar. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) investiga o caso e obteve imagens que mostram o automóvel percorrendo o bairro.

“Ela estava indo para escola quando foi colocada dentro do carro do infrator. A situação foi tão desesperadora, que ela se jogou do carro”, conta a delegada Yasmin Ximenes, da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). “Ela é uma menina muito pequena, uma adolescente de 13 anos, mas muito frágil. Fisicamente está muito machucada e emocionalmente muito abalada”, observou.

Inicialmente, o motorista negou o crime, cotando que a adolescente tinha chamado o carro para que a levasse à casa de uma colega, versão que foi derrubada. A adolescente contou à polícia que foi abordada pelo agressor, que pediu informações e, em seguida, a puxou para o carro.

Como é comum nesse caso de violência sexual, a vítima passa por um segundo sofrimento, que é encarar a repercussão dos fatos. A delegada disse que a jovem desmaiou ao saber a proporção das notícias que circularam.

