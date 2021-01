Motorista de caminhão é flagrado transportando anfetamina pela PRF no Pará

(Foto:PRF) – A anfetamina pode causar euforia em quem consome, além de dependência física ou psíquica.

A abordagem foi feita por homens da Polícia Rodoviária Federal que fizeram a apreensão

Mais de 20 unidades de anfetamina (nobésio extra forte), divididas em duas cartelas, foram encontradas pela Policia Rodoviária Federal neste final de semana no Pará.

Um caminheiro trafegava em uma SCANIA/R500 no km 102, da Br-316, no município de Santa Maria do Pará (PA), quando foi abordado por agentes. Aparentando nervosismo, o condutor apresentou característica suspeita. Agentes realizaram a vistoria no veículo e encontraram 23 comprimidos.

Com comercialização restrita pela ANVISA, o remédio é de combate à obesidade. Porém, dependendo da substância presente no seu princípio ativo, as anfetaminas podem suspender o sono de quem a utiliza.

O medicamento, considerado como droga é muita das vezes usada pelos condutores de veículos que transportam cargas com prazo curto para entrega, afim de sustentar longos períodos sem dormir.

O motorista foi autuado por porte ilegal e consumo de drogas. Ele assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), onde se comprometeu comparecer em juízo quando solicitado.

