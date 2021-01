Suspeito de estuprar garota de 13 anos é preso em Fortaleza

Foto Crédito: Reprodução – No último domingo (03), a polícia prendeu o suspeito de ameaçar e estuprar uma garota de 13 anos, em Fortaleza, no dia 1 de janeiro.

A jovem estava indo para a casa de uma familiar de ônibus, e foi abordada pelo homem enquanto estava parada. Ele a ameaçou com um gargalo de garrafa de vidro, a levou até um galpão abandonado e a estuprou.

Segundo o tenente-coronel Hideraldo Bellini, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Caucaia, a Justiça determinou um mandado de prisão preventiva contra o acusado. O suspeito foi detido no Centro de Fortaleza e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Fortaleza.

A vítima passou por exame de corpo de delito para constatar as agressões na Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e já tomou medicações, prescritas por um profissional do Hospital São José de Doenças Infecciosas.

De acordo com o G1, a mãe lamentou a violência que a filha passou. “Eu não sei nem descrever o que estou sentindo. É dor e angústia, é uma sensação muito ruim nesse momento”, disse.

A mãe ainda relembrou que no dia do crime a jovem havia pedido para ir à casa da madrinha. Ela arrumou uma mochila e, por volta de 9h, disse que iria sozinha à parada de ônibus. “Ela disse: ‘não, mãe, a rua está cheia de gente’. Infelizmente deixei porque ela sempre tem costume de pegar esse ônibus”, contou a mãe.

