Motorista de camionete perde controle, capota e carona morre na Transamazônica

A caminhonete seguia no sentido Tucuruí – Santarém(Foto:Divulgação)

A camionete logo após bater na lateral da ponte, capotar e cair de uma altura de cerca de cinco metros (Divulgação)

Era próximo das 15h, deste sábado, 27, quando a camionete com quatro ocupantes, sendo três mulheres e um homem, no sentido Tucuruí – Santarém, no oeste paraense, ficou sem controle, capotou até sair da pista e ir parar na beira de um igarapé. No acidente, a advogada Rosa Ester da Silva, de 71 anos, cunhada do condutor, morreu na hora.

De acordo com testemunhas, o capotamento ocorreu na altura da ponte do km 108 da rodovia Transamazônica, no município de Medicilândia, na mesorregião do sudoeste do Pará.

Agricultores que socorreram as vítimas, de imediato, tiveram dificuldade para retirar os ocupantes das ferragens. Outras três pessoas ficaram bastante feridas e foram levadas de ambulância para Hospital Municipal de Medicilândia.

Policiais militares e civis estiveram no local para levantar as circunstâncias do acidente, enquanto equipes do Instituto Médico Legal de Altamira (IML) realização a remoção do corpo.

A ponte do km 108 fica em uma curva e a poeira de um carro de passeio que seguia na frente da camionete pode ter dificultado a visibilidade do motorista. Os sobreviventes seguem internados no hospital de Medicilândia e o estado de saúde deles é considerado estável.

Por:Valéria Nascimento com informações do jornal A Voz do Xingu

28.07.19 9h55

