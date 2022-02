Motorista de carreta morre em acidente grave na rodovia BR 163 no Pará;passageira gravemente ferida

O casal foi identificado; o motorista Bruno Madalena de 27 anos e esposa Alice Moraes de 18 anos (Foto:Rede Social)

O motorista de uma carreta morreu em um acidente na tarde deste domingo, 20 de fevereiro de 2022, na rodovia BR-163, próximo ao distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso) no município de Itaituba no Pará.

O veículo estava carregado com soja e seguia sentido Miritituba.

A carga ficou esparramada pela rodovia, o motorista teve o corpo esfacelado, parte ficou entre a carga e outra em baixo do caminhão. Populares chegaram ajudaram no resgate, a carona Alice Moraes, de 18 anos (Esposa da Vítima) foi resgatada com vida e encaminhada para Hospital Municipal de Novo Progresso com traumatismo craniano, escoriações pelo corpo e sofreu uma avulsão no braço direito.

Assista ao video – IMAGEM FORTE

Neste trecho da rodovia não tem posto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal a remoção do veículo ainda não foi realizada.

O condutor foi identificado como BRUNO MADALENA; as causas do acidente não foram informados. Ele teve a identificação repassada AGORA POUCO à reportagem do Jornal Folha do Progresso.

(Aguarde mais informações)

Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2022/09:11:29

