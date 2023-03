Motorista morre afogado ao cair de ponte com caminhão em rio

Caminhão caiu no Rio Preto, e motorista morreu afogado – (Foto<© Corpo de Bombeiros –

Um motorista de caminhão morreu após sofrer um acidente na manhã desta quarta-feira (22/3) na BR-356, na altura de Muriaé, na Zona da Mata Mineira. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista passava pela ponte da Umbaúba, quando perdeu o controle do veículo e o caminhão caiu dentro do Rio Preto. O motorista ficou preso dentro da cabine do caminhão e se afogou. Os bombeiros usaram técnicas de mergulho, mas quando retiraram o motorista ele já estava morto. “Conseguimos localizar a vítima e um mergulhador conseguiu adentrar na cabine e extraiu a vítima, que estava sem vida, infelizmente”, disse o Tenente Dornellas, que estava responsável pela operação.

O caminhão transportava sucata e vinha de Visconde de Rio Branco com destino a Muriaé. Um trajeto de 80 quilômetros, aproximadamente. O veículo precisou ser guinchado para ser retirado do Rio. Segundo o Tenente Dornellas, os motoristas precisam ter atenção ao passar pela região do Umbaúba. “A pista vai se estreitando e todo cuidado é pouco, com frenagem, motor e velocidade controlada”, finalizou.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/18:46:26 com informações do portal em.com.br

