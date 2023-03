17º BPM apreende 51,5kg de drogas no sudeste do estado

(Foto:Reprodução) – Uma ação do 17º Batalhão de Polícia Militar (17º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII), resultou na apreensão de 51,5kg de entorpecentes.

A droga foi localizada nesta terça-feira (21), dentro de um veículo de transporte intermunicipal em Xinguara, região sudeste do estado.

Os agentes receberam denúncias sobre drogas que estariam em uma van vindo de Marabá com destino à Xinguara. Com essas informações, uma guarnição ficou a postos na entrada da cidade e, assim que avistou o veículo, deu ordem de parada.

No bagageiro, foram encontradas duas caixas com 63 tabletes de substância similar à maconha, totalizando 51,5kg do entorpecente.

O motorista e o cobrador foram questionados sobre a carga e informaram que ela foi embarcada no terminal de Marabá. Os dois homens foram encaminhados para prestar esclarecimentos junto à Polícia Civil. Já a droga foi apreendida e apresentada na Delegacia do município.

Por:Jornal Folha do Progresso em 22/03/2023/18:27:53 Com informações do O Impacto com PMPA

