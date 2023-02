Falso garimpeiro paga garota com barro dizendo ser ouro, em Itaituba (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a Polícia Civil, ele e a mulher entraram em um acordo e não feito registro de ocorrência. Nenhum representante do hotel esteve na delegacia para registrar o caso.

Após o pagamento, a mulher percebeu que dentro do pacote recebido havia uma porção de barro e resolveu acionar uma guarnição da Polícia Militar para denunciar que havia sido vítima do golpe.

O caso ocorreu no domingo no município de Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo a polícia, o homem estava hospedado há alguns dias em um hotel da cidade. Ele se identificou como garimpeiro ao contratar os serviços de uma garota de programa. O pagamento seria uma quantia em ouro.

You May Also Like