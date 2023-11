Mototaxista de aplicativo é encontrado morto em ramal de Santarém

Thiago Sousa estava desaparecido desde o dia 21 de novembro e foi localizado no Eixo Forte, no Ramal do Jatobá

Nesta terça-feira (28), o corpo de Thiago Tapajós, mototaxista de aplicativo que estava desaparecido desde a última terça-feira (21), foi localizado na região do Eixo Forte, no Ramal do Jatobá, em Santarém, no oeste do Pará. A informação foi divulgada pelo pai da vítima nas redes sociais, enquanto um parente confirmou o reconhecimento do cadáver como sendo de Thiago.

Segundo a delegada da Divisão de Homicídio, Raissa Beleboni, responsável pela investigação, será necessária a realização de exames para confirmar a identidade da vítima. Ainda conforme a Polícia Civil, o cadáver não estava enterrado, mas, na superfície. Somente os exames devem determinar a verdadeira causa da morte.

O perito criminal Rômulo Brito, que fez o levantamento do local do crime, informou que o corpo estava em estado avançado de decomposição, com as vestes manchadas de sangue e as mãos amarradas para trás. A família indicou que Thiago estava vestindo uma camiseta polo, shorts e chinelo, mas não soube precisar as cores.

No dia do desaparecimento, Ray Lima, pai de Thiago, relatou que o filho saiu para fazer uma corrida por volta das 15h30. O passageiro embarcaria no bairro Livramento. Desde então, não houve mais notícias do mototaxista, o que aumentou a preocupação dos familiares.

A moto usada por Thiago foi localizada por meio de um rastreador, estacionada próximo ao Zoológico da Unama, no bairro da Matinha. Apesar disso, a vítima não respondia às mensagens e ligações do celular. A moto foi retirada do local no dia seguinte, quarta-feira (23), por uma pessoa que a conduziu até o município de Mojuí dos Campos, distante 32 km de Santarém. O condutor foi ouvido e liberado pela polícia.

Ray Lima informou que o filho também era músico e a esperança da família é que a pessoa encontrada com a moto possa fornecer informações cruciais para elucidar o caso.

Fonte: O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/11/2023/10:21:39

