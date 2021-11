Mourão elogia operação contra garimpo ilegal na Amazônia: “Tinha que ter feito”

“O garimpo já foi devidamente dispersado, vamos dizer assim. Mas tem que manter uma vigilância constante, porque tem ouro lá e, se não houver a vigilância, o pessoal volta.” Fonte>Redação O Antagonista 29.11.21 10:51 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Hamilton Mourão (foto) defendeu a apreensão ou a destruição de equipamentos utilizados no garimpo ilegal. Como mostramos, nesse fim de semana, a Polícia Federal, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Força Nacional e a Marinha do Brasil realizaram uma operação em conjunto para tentar conter o avanço dos crimes na região da Amazônia. Dezenas de balsas foram destruídas na ofensiva.

