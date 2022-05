MPF aciona PF após relatos de conflito em área indígena, onde caçadores foram encontrados mortos no Pará

Terra Indígena Apyterewá, localizada no município de São Félix do Xingu, também sofre ameaças de grileiros e ligações elétricas clandestinas por parte dos invasores — Foto: Reprodução

Indígenas informaram que receberam mensagens de rádio de parentes que vivem em duas aldeias.

O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Polícia Federal após receber denúncia sobre conflito na Terra Indígena Apyterewa, no sudoeste do Pará. Lideranças indígenas se mobilizam para chegar à região, que é de difícil acesso.

Segundo o MPF, os indígenas procuraram o órgão depois de receberem mensagens de rádio de parentes que vivem em duas aldeias.

No último dia 3 de maio, o Ministério da Justiça autorizou o uso da Força Nacional por 15 dias na terra indígena. O local foi o mesmo onde caçadores foram encontrados mortos.

Segundo os novos relatos de indígenas, desde o último domingo (15), supostamente sob comando de fazendeiros que ocupam ilegalmente a área indígena, um grupo de homens bloqueou estradas e invadiu aldeias para tentar expulsar 18 famílias do povo Parakanã.

Recentemente, os indígenas ocuparam uma fazenda para impedir que os invasores retornem para a área.

O g1 procurou a Polícia Federal para saber quais medidas serão tomadas após o alerta do MPF, mas ainda não havia obtido resposta até a publicação da reportagem.

A Terra Apyterewa fica entre os municípios de São Félix do Xingu e Altamira, na região sudoeste. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na região disparou nos últimos quatro anos e foi a terra indígena mais devastada do país em 2021.

O território foi homologado em 2007, mas até os dias atuais está ocupado por grileiros, apesar de a Justiça ter determinado a retirada dos invasores.

Nos últimos anos, ocupantes ilegais atacaram equipes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Fundação Nacional do Índio (Funai) durante fiscalizações na área. (As informações são do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 17/05/2022/10:13:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...