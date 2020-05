MPF pede que Justiça suste efeitos de portaria da Funai que permite a grilagem de 37 terras indígenas no PA — Foto: Joabe Reis / Gazeta Uruará

Ações foram ajuizadas em oito seções da Justiça Federal no Pará. MPF solicita que Justiça obrigue Funai a incluir terras no Sistema de Gestão Fundiária do Governo Federal.

O Ministério Público Federal (MPF) protocolou oito ações judiciais no Pará para suspender os efeitos da instrução normativa da Fundação Nacional do Índio (Funai), que liberou a grilagem de terra em territórios não homologados pelo território brasileiro. Com a instrução, 37 terras indígenas em todo o estado ficaram desprotegidas. De acordo com o MPF, além da Funai, o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) também é reu na ação.

O documento enviado pelo MPF pede que a Justiça obrigue, em regime de urgência, que a Funai e o Incra mantenham ou incluam terras indígenas homologadas, terras dominiais plenamente regularizadas e reservas indígenas no Sistema de Gestão Fundiária (Sigef) e no Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar). De acordo com a instrução normativa da Funai, todas essas terras indígenas seriam ocultadas no Sigef. Isso, segundo o MPF, permitiria que particulares obtenham declarações e realizem negócios jurídicos.

O MPF explica que portaria da Funai viola a publicidade e a segurança jurídica ao desconsiderar por completo terras indígenas delimitadas. Além disso, a convenção 169 da Organização Mundial do Trabalho (OIT) também assegura que os povos indígenas interessados devem ser consultados previamente todas as vezes que sejam previstas medidas legislativas possam afetá-los diretamente

Segundo o MPF, a multa por descumprimento, caso a liminar seja deferida, seria de R$ 100 mil por dia.

Terras Indígenas que devem ser incluídas no Sigef e no Sicar, no PA

Aldeia Ororobá

Amanayé

Aminá

Aningalzinho

Atikum de Redenção

Baixo Tapajós

Baixo Tapajós II

Baixo Tapajós/Arapiuns

Borari/Alter do Chão

Bragança Marituba

Brinco das Moças

Cobra Grande

Comunidade Indígena de Açaízal da Sagrada Família

Escrivão

Ituna/Itata (interdição)

Jeju e Areal

Juruna do Km 17

Kapot Nhinore

Kaxuyana e Tunayana

Marakaxi

Maró

Mirixipi

Munduruku Taquara

Muratuba do Pará

Nênhogo

Nova Jacundá

Nova Vista

Pacajá

Paquiçamba

Planalto do Santareno

São João

Sawré Apompu (Km 43)

Sawré Juybu (São Luíz dos Tapajós)

Sawré Muybu (Pimental)

Trocará

Turé/Mariquita II

Tuwa Apekuokawera (antiga Sororó-Gleba Taupekuakau)



