Ex-Remo, Raí Lopes é eleito melhor lateral-esquerdo de liga europeia: “Muito especial”

(Foto: Divulgação/Dinamo Minsk) – Ex-jogador do Remo, Raí Lopes foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Vysshaya Liga, a primeira divisão da Bielorrússia.

Campeão com o Dinamo Minsk, o defensor atuou em 26 das 30 rodadas do torneio, que chegou ao fim no último sábado (7).

Na campanha do título, Raí Lopes conquistou 18 vitórias, sete empates e sofreu apenas uma derrota. Ele ainda anotou três gols e quatro assistências pela equipe da capital do país.

“É um momento muito especial na minha carreira. Fico feliz por terminar o ano com o título e na seleção do campeonato. Divido esse prêmio com todo o grupo, porque é fruto do nosso trabalho e esforço coletivo”, disse o jogador, de 24 anos.

“Apesar de ter ficado longe da minha família, esposa e filho, dedico esse título a eles. Em especial ao meu avô, que perdemos recentemente, e que foi e sempre será meu ídolo no futebol”, ressaltou o atleta.

Raí lopes chegou ao Dinamo Minsk neste ano, após disputar o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo. Com passagens por clubes brasileiros como Fluminense, Confiança, Remo e Figueirense, o defensor vive a sua primeira experiência no futebol europeu.

“Tem sido uma temporada de muito aprendizado e evolução, tanto pessoal quanto profissional. Sigo trabalhando forte e focado nos próximos desafios por aqui”, finalizou.

O Dinamo Minsk já volta a campo nesta quinta-feira (12), pela disputa continental da Conference League. A equipe recebe o Larne FC, da Irlanda do Norte, em partida da quinta rodada.

Fonte: Douglas Albino, e Região — PA

