MPF solicita informações sobre supostos crimes contra crianças no Marajó (PA) “descobertos” por Damares

(Foto:Reprodução) – Procuradores da República querem detalhes, para tomar providências, e também querem saber se o governo tomou medidas e se denunciou o caso

Arte com destaque para a palavra Atuação, ao centro da imagem, na cor branca e com faixa azul escura ao fundo. Abaixo dela, a logo do Ministério Público Federal na cor azul escura sobre fundo branco. O restante do fundo da imagem é composto por faixas azuis claras.

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofício nesta segunda-feira (10) à secretária executiva do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Tatiana Barbosa de Alvarenga, com solicitação de informações sobre supostos crimes contra crianças que a ex-titular do ministério Damares Alves anunciou ter descoberto em visita ao arquipélago do Marajó (PA).

Membros do MPF no Pará pedem à Secretaria-Executiva do MMFDH que apresente os supostos casos descobertos pelo ministério, indicando todos os detalhes que a pasta possua, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Damares Alves, diz ter provas de tráfico de crianças para exploração sexual: “Seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral.”

Assista ao vídeo

.@DamaresAlves diz ter provas de tráfico de crianças para exploração sexual: "Seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral.” pic.twitter.com/oWLEHg0jGJ — O Antagonista (@o_antagonista) October 10, 2022

O MPF também pede que o MMFDH informe quais providências tomou ao descobrir os casos e se houve representação (denúncia) ao Ministério Público ou à Polícia.

Anúncio – O anúncio da ex-ministra foi feito no sábado, em discurso em Goiânia (GO). Segundo ela, crianças do Marajó são traficadas para o exterior e são submetidas a mutilações corporais e a regimes alimentares que facilitam abusos sexuais.

Ela afirmou, ainda, que “explodiu o número de estupros de recém-nascidos” e que no MMFDH há imagens de crianças de oito dias de vida sendo estupradas. Segundo Damares Alves, um vídeo de estupro de crianças é vendido por preços entre R$ 50 e R$ 100 mil.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará

Por:Jornal Folha do Progresso em 11/10/2022/07:05:53

