MPPA e UFOPA firmam termo de cooperação visando recebimento de informações

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) formalizou, na manhã desta sexta-feira (25), acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) cujo objetivo é estabelecer mecanismos que possibilitem aos membros das Promotorias de Justiça do Polo Baixo Amazonas e Polo Tapajós o recebimento de informações técnicas e acadêmicas, execução de projetos de projetos, visando o acompanhamento das ações voltadas à prevenção de conflitos coletivos, implementação de políticas públicas, gestão fundiária, agrária, urbanística e socioambiental.

A assinatura ocorreu no prédio-sede do MPPA com a participação do procurador-geral de justiça, Gilberto Valente Martins; da coordenadora do Centro de Apoio Operacional Cível, promotora Luziana Barata Dantas; e da coordenadora do Núcleo de Questões Agrárias e Fundiárias, promotora Ione Nakamura.

O acordo de cooperação surgiu de uma demanda do GT Agrário. Na prática, informações técnicas e acadêmicas fornecidas pela Universidade irão subsidiar os procedimentos das Promotorias uma vez que a UFOPA possui uma série de pesquisas e trabalhos acadêmicos que podem servir como base na instrução de procedimentos ministeriais relacionados às questões agrárias e fundiárias.

A partir da assinatura do acordo, que tem vigência de 5 anos, poderão contar com o apoio técnico da UFOPA as Promotorias de Almeirim, Alenquer, Aveiro, Belterra, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Rurópolis, Santarém, Terra Santa e Trairão.

Assessoria de Comunicação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...