Chamamento público para ampliar a oferta de TV Digital em 250 cidades se encerra na sexta (28)

(Foto: Pablo Le Roy/MCom) – Serão selecionadas instituições parceiras para ceder locais e infraestrutura básica para a instalação das estações de TV Digital

Com o objetivo de promover a inclusão digital por meio da oferta de informação, cultura e entretenimento com radiodifusão pública e privada, o Ministério das Comunicações publicou no início do mês o chamamento público para ampliar a oferta de TV Digital em 250 municípios brasileiros, por meio do programa Brasil Digital.

“Nosso compromisso é garantir programação de televisão gratuita e com qualidade digital para todos os municípios. Mais uma política pública do governo federal para levar informação a todos os brasileiros”, disse o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

A iniciativa visa implantar estações para transmissão dos sinais da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e da Câmara dos Deputados, além de permitir o compartilhamento da infraestrutura implantada por emissoras privadas, ampliando a diversidade de programação de televisão aberta e gratuita oferecida à população.

As instituições parceiras poderão ser órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, distrital ou municipal que disponibilize o local de instalação, e infraestrutura básica quando disponível, para a implantação de estação de televisão digital do programa, como prefeituras, câmaras municipais, assembleias legislativas e universidades. Será selecionada uma única instituição parceira por município.

As inscrições se encerram no dia 28 de junho e o edital e demais informações estão disponíveis na página do programa:

