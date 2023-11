Lago no Havaí fica cor-de-rosa por excesso de sal; cientistas apontam estresse ambiental

O governo norte-americano ainda pediu que as pessoas não se aproximem da água. — Foto: Leslie Diamond via AP

Pesquisadores dizem que a coloração é resultado do crescimento de uma bactéria que prospera em altos níveis de sal. A salinidade do lago é o dobro da encontrada na água do mar.

Um lago no Havaí (EUA) ficou completamente rosa. O motivo é o excesso de sal presente na água, que está o dobro da salinidade encontrada no mar. Pesquisadores dizem que essa coloração é resultado de um estresse ambiental.

De água salgada, o Lago Kealia fica na ilha de Maui e mudou de cor no dia 30 de outubro.

O que os testes mostraram foi a proliferação de halobactérias – um organismo unicelular que prospera em corpos d’água com altos níveis de sal, deixando o lago cor-de-rosa brilhante. A razão para o aumento dessas bactérias ainda é investigada.

Mais salgada do que o mar

Segundo a equipe do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, a análise da água mostrou que a salinidade está superior a 70 partes por mil. Isso é o dobro da salinidade da água do mar.

A tonalidade rosa brilhante é preocupante para o ecossistema, já que os níveis de sal na água são muito altos para a maioria dos peixes sobreviverem ou outros animais beberem.

O governo norte-americano pediu que as pessoas não se aproximem da água, não consumam nem comam peixes retirados do local.

O Serviço de Pesca dos Estados Unidos informou que estão sendo coletadas amostras da água para descobrirem a cepa da halobactéria e que não há uma previsão de medida para reverter o cenário no Lago Kealia.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/16:07:21

