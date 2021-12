Mulher ateia fogo em carro do marido no interior de Novo Progresso

Veículo foi destruído pelas chamas e abandonado em frente a propriedade rural – (Foto: Reprodução)

Carro, sem modelo e marca identificados, foi incendiado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, no distrito de Vila Isol (km 1000) distante 85 quilômetros do centro de Novo Progresso.

No vídeo abaixo é possível ver o veículo sendo tomado pelas chamas na área rural do município de Novo Progresso.

As imagens foram enviadas o Jornal Folha do Progresso através do canal Direto via WhatsApp (93) 984046835, por um leitor que preferiu não se identificar. Conforme as informações do homem, a esposa estava a procura do marido e não o encontrou e a mulher ateou fogo no carro.

De acordo com as primeiras informações ninguém foi ferido, a mulher pegou pedaço de papel abriu o tanque de combustível do veículo e colocou fogo e se evadiu do local. Moradores não conseguiram apagar o fogo.

Assista ao vídeo

Fonte:Jornal Folha do Progresso

