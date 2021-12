Veja quem é Maitê Sasdelli, que ganhou concurso de vagina mais bonita do país

Vencedora fez questão de se declarar feminista e afirmou que busca ampliar número de mulheres entre suas seguidoras (Foto:Reprodução )

A modelo Maitê Sasdelli, de 24 anos, foi a grande vencedora do inusitado concurso da vagina mais bonita do Brasil, realizado no último domingo (28). Após desbancar outras 15 candidatas e embolsar R$ 5 mil, o grande prêmio da competição, muitas pessoas ficaram curiosas para saber mais detalhes sobre a sul-mato-grossense. As informações são doportal Metrópoles.

Com uma vitória garantida por 59,3% dos votos, ela falou sobre a fama que essa conquista lhe trouxe: “Não imaginava essa repercussão toda. Foi algo que aconteceu em um site privado, só para assinantes”, explica Maitê.

A musa é criadora de conteúdo erótico no OnlyFans há cerca de seis meses. Após a disputa, Maitê ganhou mais 100 seguidores na plataforma só nesta semana. As assinaturas para acesso as suas fotos e vídeos custam a partir de 12 dólares.

Com formação em biomedicina, Maitê pretende fazer um mestrado internacional e se especializar em harmonização facial. Mas diz que não pretende largar a carreira de modelo.

Em suas redes sociais, a dona da vagina mais bonita do Brasil ressalta que é feminista: “Não há a exploração da mulher nesse caso, faço porque eu quero, não sou obrigada. O feminismo fala disso, em se fazer o que se quer com o corpo”, defende. “Todas nós que fazemos parte desse meio sofremos preconceito, mas acho que a sociedade está aceitando mais isso”, afirma.

Além de ter a vagina mais bonita, Maitê Sasdelli diz que seu objetivo é aumentar a fatia de seguidoras mulheres. “Tenho um público feminino muito forte. Elas se espelham em mim. Quero mostrar que não é uma guerra, a pornografia não quer roubar o marido de ninguém. Não é preciso se plastificar toda para ser uma mulher bonita”. Para afirmar isso, a modelo garante que não se cuida tanto. Faz academia e pinta os cabelos ruivos ela mesma em casa.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com