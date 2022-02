Mulher de 36 anos morre em acidente enquanto se balançava na rede de casa

Claydiane Fick colocou o cachorro da família no colo, quando a pilastra que sustentava a rede desmoronou e caiu em cima dela, segundo sua irmã.( Imagem: Arquivo Pessoal)

Uma mulher de 36 anos morreu enquanto se balançava na rede da sua própria casa. O acidente aconteceu na tarde de sábado, em Guarapari (ES). Claydiane Fick estava com a irmã na rede e colocou o cachorro da família no colo, quando a pilastra que sustentava a rede desmoronou e caiu em cima dela.(A informação é do UOL)

Leidiane Fick conta que a irmã esperava a hora do almoço quando foi deitar na rede. A irmã resolveu fazer o mesmo e foi ao lado oposto de Claydiane, que pegou o cachorro no colo, balançou a rede e o suporte se soltou da parede, além de arrancar parte do concreto.

Eu tinha comentado com ela dessa preocupação, mas ela disse que era normal, dava pra suportar. Quando ela colocou o cachorro, a rede soltou e a estrutura caiu toda em cima dela. Atingiu a cabeça. Eu entrei em desespero e comecei a gritar por socorro. (Leidiane Fick, irmã)

A filha de 13 anos da vítima estava na sala quando ouviu os gritos da tia e foi ver o que havia acontecido. A menina também entrou em desespero e as duas começaram a ligar para alguns parentes. Vizinhos correram para ajudar e acionaram o Corpo de Bombeiros.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou depois de 15 minutos e encontrou a vítima ainda respirando. Além da cabeça, o braço direito também foi atingido pelos pedaços de concreto. Já dentro da ambulância, Claydiane teve uma parada cardiorrespiratória por 12 minutos, mas foi reanimada.

O helicóptero do Notaer (Núcleo de Operações e Transportes Aéreo) da Polícia Militar a socorreu para o Hospital São Lucas, em Vitória, a 53 km do local. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de ontem.

Claydiane atualmente estava sem trabalho e vivia do aluguel de algumas casas.

Eu estava naquele rede também, poderia ser eu ali, mas Deus me livrou e levou a minha irmã. Somos em sete irmãos e todos estão muito abalados com o que aconteceu. É inacreditável isso tudo, a gente ainda está processando. Ela era uma pessoa muito feliz, sempre prestativa e ajudava todos. Nunca ficava parada sem fazer nada. Nos apegamos na fé em Deus agora. (Leidiane)

