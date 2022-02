Mulher flagrada atacando outra a tesouradas na rua é presa no Pará

Mulher atacou outra na rua em Abaetetuba,PA, com tapas e socos e cortou cabelo dela — Foto: TVLiberal/Reprodução

Polícia prende agressora que atacou com tesoura outra mulher em Abaetetuba

Agressora queria que a vítima confessasse ter um caso com seu marido, segundo a Polícia. Prisão por tortura ocorreu após imagens registrarem tapas, socos e corte de cabelo na rua em Abaetetuba. (A informação é do G1 PA)

A mulher flagrada por câmeras de monitoramento atacando outra com uma tesoura na rua em Abaetetuba, nordeste do Pará, foi presa, informou a Polícia Civil nesta terça-feira (22). A prisão preventiva foi por crime de tortura, na noite de segunda (21). .



“A indiciada abordou a vítima em seu local de trabalho e, em posse de uma arma branca, cortou seus cabelos e tentou golpeá-la duas vezes, a fim de que confessasse a existência de uma relação extra-conjugal com o esposo” , informou a Polícia Civil.

O caso ocorreu em 8 de fevereiro. Câmeras registraram quando a agressora surpreende, com tapas e socos, outra mulher que passava na calçada. Com uma tesoura, a mulher começou cortar os cabelos da vítima – relembre no vídeo acima.

Assustada, uma mulher que acompanhava a vítima não conseguiu prestar socorro. Após muita violência, dois homens se aproximam e separam as mulheres. A agressora foi embora e pedaços do cabelo da vítima ficaram espalhados no chão.

A mulher presa na segunda-feira foi levada ao “sistema penitenciário onde se encontra à disposição da justiça”, segundo a polícia, que não detalhou a idade e identidade dela, nem o que alegou.

22/02/2022

