Mulher é espancada e mantida em cárcere privado com filho de 6 anos, em Altamira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Sidenilson Mendonça Romano, 26 anos, está foragido. Ele possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e homicídio. Em maio de 2018 ele foi acusado pela morte do padrasto Miquéias Pereira e tentativa de homicídio do irmão, durante uma briga. A Polícia Civil segue nas investigações.

Ao chegar no endereço, os policiais encontraram a criança sozinha, trancada no imóvel.

You May Also Like