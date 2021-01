Vídeo: nova prefeita de Marituba aparece quebrando escada na Prefeitura a marretadas

A escada foi construída pelo ex-prefeito Antônio Armando e a derrubada era uma promessa de campanha; assista. – (Foto/reprodução)

No primeiro dia de trabalho, Patrícia Mendes, prefeita eleita de Marituba, município da Região Metropolitana de Belém, fez algo inusitado: quebrou a marretadas uma escada que dá acesso pelos fundos ao prédio da Prefeitura Municipal.

A escada foi construída pelo ex-prefeito Antônio Armando. Com ela, os gestores e demais autoridades entravam no gabinete sem precisar passar pela população e demais trabalhadores.

O fato ocorreu na última segunda-feira, 4, e registrado nas redes sociais. Segundo a deputada Renilce Nicodemos, a derrubada da escada foi em cumprimento de uma das promessas de campanha da prefeita. “A prefeita cumpriu uma promessa de campanha, que era quebrar a escada de acesso aos fundos da Prefeitura e passará entrar e sair pela porta da frente”, disse em uma publicação no Instagram.

Com 35,37% dos votos válidos, Patrícia foi eleita prefeita de Marituba. Dos 65 mil votos registrados no município, a candidata do Partido Republicano recebeu 21.950. Em segundo lugar ficou Everaldo Aleixo, do PTB, com 34,67% (21.516 votos).

