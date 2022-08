Mulher é flagrada viajando com 8kg de cocaína dentro da bolsa no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ela foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Benevides para realização de procedimentos cabíveis. Após isso, ela deve responder por tráfico de drogas. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Questionada pela PRF, a mulher disse que entregaria as drogas a uma pessoa na cidade de Santa Inês, no Maranhão.

A apreensão foi no km 18 da rodovia, em trecho no município de Benevides, na região metropolitana de Belém, na última sexta-feira (5).

