Mulher é morta a tiros na porta de casa, no Pará

Testemunhas relataram terem visto dois homens esperando Edilene sair de casa. (Foto:Reprodução / Native News Carajás)

O companheiro da vítima foi morto dois meses atrás. As autoridades devem investigar se as mortes tem relação entre

Uma mulher identificada pelo prenome de Edilene, que era conhecida como “Pescoço Queimado”, foi executada a tiros no início da tarde do último sábado (15), em Tucumã, sudeste do Pará.

O crime teria ocorrido por volta das 12h25, em uma casa localizada na avenida Brasil, segundo as informações divulgadas pelo site Native News Carajás.

Testemunhas relataram que dois homens chegaram no local do crime em uma motocicleta Honda Titan vermelha e esperaram a mulher sair na porta da casa, que é de madeira.

Assim que Edilene abriu a porta, os suspeitos se aproximaram e efetuaram os disparos. Ela foi baleada na cabeça, além de outras partes do corpo. Pescoço Queimado morreu na porta de casa.

Os autores do homicídio fugiram logo depois de cometerem o crime. A Polícia Militar informou que a vítima e o companheiro dela, que não teve o nome revelado, possivelmente, eram envolvidos em roubo e furto. Ele foi assassinado, há dois meses, no dia 18 de fevereiro, perto de onde Edilene foi morta.

