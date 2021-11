PM prende três por tráfico de drogas no município de Novo Progresso

Anderson Krinski foi preso por tráfico de drogas, na noite desta terça-feira,2 de outubro de 2021. A Polícia Militar abordou um homem não identificado com 01 papelote de crack e disse que comprou com Anderson.

Os militares encontraram o suspeito e apreenderam 11 papelotes de crack. O acusado foi encaminhado para delegacia do local.

As outras duas prisão foi nesta quarta-feira,3 de outubro de 2021, por voltas das 00h30mn, após a PM abordar em via pública, o nacional conhecido por Romário, que demonstrou muito nervosismo no momento da chegada dos militares, que de imediato foi feito uma busca pessoal no mesmo e encontrado 05 papelotes de entorpecentes e R$ 190,00 reais em espécie.

O mesmo informou aos militares que os entorpecentes pertenciam à Joelma, e que ela estava hospedada no hotel M’arias. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o hotel onde a mesma foi encontrada.

Diante de tais fatos, foi dado voz de prisão aos infratores e conduzidos para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Por:Jornal Folha do Progresso com informações da PM

