Mulher embriagada atropela quatro pessoas em avenida de Paragominas, no Pará

Carro dirigido pela condutora no momento do acidente. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Vítimas ficaram feridas ao serem atingidas quando caminhavam próximo da calçada, segundo Polícia, que confirmou embriaguez ao volante.

Um mulher que conduzia uma caminhonete atropelou quatro pessoas na avenida Barão de Araruna, no bairro Promissão, em Paragominas, no sudeste do Pará, no domingo (2). A Polícia Civil (PC) confirmou que a motorista estava embriagada no momento do acidente.

De acordo com a corporação, as vítimas caminhavam próximo da calçada e foram atingidas pelo veículo. Elas tiveram ferimentos graves pelo corpo e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao Hospital Regional Público do Leste, em Paragominas.

Ainda segundo a polícia, a condutora prestou socorro aos atingidos, em seguida foi apresentada na delegacia da cidade.

Ela foi autuada em flagrante pelo delito de lesão corporal qualificada, por ter ingerido bebida alcoólica minutos antes do atropelamento, como pontuou a PC.

No domingo (2), foi realizada a audiência de custódia e a mulher foi liberada para responder o processo em liberdade, como mostrou o Bom Dia Pará desta segunda-feira (3).

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/07/2023/17:07:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...