Mulher encontra marido morto dentro de armário, após 8 meses de procura

Foto: Reprodução | O caso ocorreu em 2022 e foi divulgado pela revista People, que relatou o drama da viúva.

Após oito meses procurando o marido, uma mulher encontrou o corpo dele no armário de sua residência em Illinois, nos Estados Unidos. O caso ocorreu em 2022 e foi divulgado pela revista People, que relatou o drama da viúva.

Segundo o veículo, Jennifer Maedge havia relatado o desaparecimento do esposo, Richard, em 27 de abril daquele ano. Ele teria sumido depois de enviar uma mensagem a ela dizendo que voltaria mais cedo para casa, porque “não estava se sentindo bem”.

Jennifer relatou à People que, quando chegou em casa, viu o carro do marido na garagem, mas não encontrou sinais dele no local. Foi então que decidiu notificar seu desaparecimento às autoridades.

Os policiais realizaram diversas buscas na propriedade e nos entornos, inclusive com cães farejadores, mas não conseguiram encontrar o homem. Apesar de seguir a vida, Jennifer nunca desistiu de procurar pistas sobre o paradeiro do marido. Nos meses que se seguiram, ela vasculhou os pertences do homem em busca de pistas que pudessem explicar o desaparecimento.

A descoberta macabra só ocorreu em 11 de dezembro de 2022, quando, ao procurar enfeites de Natal, Jennifer acabou encontrando o cadáver de Richard mumificado dentro de um armário escondido embaixo da escada.

Durante as investigações sobre o desaparecimento, tanto as autoridades quanto Jennifer haviam notado um forte odor pela casa, que lembrava esgoto. A mulher até chegou a contratar um encanador, acreditando que o problema fosse um problema de encanamento. No entanto, nenhum deles conseguiu identificar a origem do cheiro.

A perícia explicou que o corpo de Richard permaneceu escondido por tanto tempo devido ao estado desorganizado da casa e à presença de muitos animais de estimação, o que dificultou a identificação do odor.

“Eu sentia muitos cheiros diferentes, e os meus problemas nasais tornavam ainda mais difícil perceber o que estava acontecendo”, explicou Jennifer.

O relatório do legista da cidade de Madison confirmou que a morte de Richard foi decorrente de um suicídio, uma vez que a autópsia não encontrou vestígios de violência que pudessem sugerir um acidente ou um assassinato.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/08:02:33

