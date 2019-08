Avião que decolou do garimpo São Raimundo e desapareceu é encontrado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Segundo a informação o avião tinha o piloto e dois passageiros, e fez um pouso de emergência em uma pastagem queimada de fazenda, sem comunicação ele foi localizado na manhã deste domingo. A informação que chegou até a redação do Jornal Folha do Progresso , que o piloto e os passageiros estão bem ,uma equipe de socorristas de Novo Progresso seguem de veiculo para o resgate.

O avião que desapareceu desde a tarde de ontem , sábado (17), durante um voo do Garimpo São Raimundo com destino a cidade de Novo Progresso, foi encontrado, na manha deste domingo (18). “Ribamar Pinheiro Brandão” [Ribinha]após decolagem em torno das 16horas, não fez mais contato ou chegou ao local de destino.

