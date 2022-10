Mulher morre depois de ser esfaqueada no peito; principal suspeito é o marido

Não se sabe as motivações do crime (Foto:Reprodução / Correio do Norte)

A vítima ainda tentou fugir pedindo ajuda, mas não resistiu aos ferimentos

Uma mulher identificada apenas como Laura foi morta a facadas na tarde de domingo (9), nas proximidades de um balneário que fica no quilômetro 60, em Salinópolis, nordeste do Estado. O marido da vítima foi apontado como principal suspeito de cometer o crime. Até às 13h de segunda-feira (10), as autoridades policiais não informaram se o homem havia sido capturado.

Laura ainda tentou fugir pedindo ajuda, conseguiu atravessar a ponte de um igarapé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela foi esfaqueada no peito. Não se sabe as motivações do crime. As informações são do Correio do Norte.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) chegou a ser acionada para resgatar a mulher. Os bombeiros verificaram que a vítima já estava morta.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para a Polícia Civil (PC) e o CBMPA. A reportagem aguarda retorno.

Ajude a polícia com mais informações

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.(As informações são do Correio do Norte).

