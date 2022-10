Mulher morre após ser atacada por cães Rottweiler dentro de casa

Animais teriam mordido o pescoço e cabeça da vítima. (Foto:Divulgação / Jaspreet Singh / Pexels)

Vítima estava acamada e se recuperava de um AVC. Os bombeiros afirmam que ela foi mordida no pescoço e na cabeça

Uma mulher morreu após ser atacada por dois cachorros da raça Rottweiler dentro da própria casa, na manhã do último domingo (9), no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. A tutora tinha 54 anos e foi encontrada sem vida na residência.

Os animais teriam entrado no quarto da mulher e a atacaram. Ela estava acamada, se recuperando de um AVC. A tutora foi encontrada por volta das 9h pelo Corpo de Bombeiros.

Os militares afirmam que ela foi mordida no pescoço e na cabeça. Antes da chegada dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já havia constatado a morte da vítima.

Os cães foram encaminhados para o Centro de Zoonoses da cidade. A perícia deve investigar as causas do ocorrido. (Com informações do O Tempo).

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/17:00:06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...