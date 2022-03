Mulher se passa por agente da Polícia Federal, nega pagar conta em bar e é presa em MT

A suspeita, de 39 anos, foi presa pela Polícia Militar, hoje de madrugada, ao se passar por agente da Polícia Federal, negar pagar a conta de R$ 131,67 e agredir funcionários de um bar na região central de Sinop.

Consta no boletim de ocorrência que a suspeita estava em visível estado de embriaguez, quebrou copos e garrafas de vidro e chegou a dizer que voltaria no estabelecimento e todos pagariam “caro”.

Uma das funcionárias da empresa foi agredida com chutes e socos no rosto, ficando com escoriações e marcas de unhas na região do tórax. Já a suspeita, tinha uma escoriação no pé e os policiais precisaram algemá-la.

Ela foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal, falsidade ideológica e ameaça.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria/arquivo)

Jornal Folha do Progresso em 21/03/2022/08:48:02

