Estudantes convivem com morcegos, sujeira e estrutura precária em escola pública no interior do Pará

Morcegos estão em escola em meio a aulas no Pará — Foto: TV Liberal/Reprodução

Situação da escola Licio Solheiro preocupa comunidade em Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do estado.

Mais de trezentos estudantes são obrigados a conviver com morcegos, sem o mínimo de conforto, em uma escola pública estadual em Brejo Grande do Araguaia, no sudeste do Pará.

A situação da escola Licio Solheiro já tem mais de quatro décadas e tem colocado em risco a educação.

A lista de problemas é grande. A estudante Tatiana Araújo afirma que as salas de aula são quentes, e quando chove molha tudo. Ela mora na zona rural e todos os dias passa quatro horas no ônibus para chegar à escola.

“Saio 9h30 para chegar às 13h. Mesmo que arrume as estradas, os ônibus quebram e ficamos alguns dias sem estudar”.

“Na parte que não estão usando está abandonado, tem morcegos, é bem feio. Um dia está quente e a gente não consegue se concentrar direito. Os ventiladores não funcionam e as carteiras estão quebradas, praticamente nada presta”.

De acordo com os moradores, a escola não passa por reformar há mais de dez anos. Parte do muro desabou e foi necessário improvisar com pedaços de madeira. Ainda assim, a estrutura aparenta fragilidade.

No local, onde era para funcionar um laboratório de informática está cheio de entulhos, sujeita e risco iminente de contaminação por morcegos. O forro não existe mais e no chão as fezes de animais se acumulam com o tempo.

“É humilhante. A primeira coisa quando chego na minha sala é ter que me movimentar bastante para deixar minha carteira reta, porque o chão da sala é só buraco”, conta o estudante Álvaro Gabriel.

“Onde eu me sento a telha está quebrada. A parede está toda feia. Dá vergonha. Parece que a qualquer momento um acidente pode acontecer”.

Presidente do Sindicato dos Professores na região, Lourival Santana, explica que, em 2013, foram trocados os telhados, mas ficou a promessa de reconstrução ou reforma na escola. “Não retornaram e a escola está caindo novamente, inclusive há poucos dias veio um representante do governo, mas só fez promessas. Nossa preocupação é que continue isso e a escola fique à mercê, com risco de desabar”.

A Secretaria de Estado de Educação disse, em nota, que uma equipe de engenharia já fez levantamento das necessidades estruturais da unidade e que o serviço consta no cronograma de obras emergenciais. No entanto, não informou prazos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2023/16:30:59

