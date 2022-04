Mulher transexual do Pará é presa, tem cabelo raspado e é colocada em cela com homens no Paraná

Mulher trans foi detida acusada de furto e encaminhada para a Cadeia Pública de unidade masculina (Foto:Reprodução)

Medida resultou em resposta de entidades que apontam violação de direitos

Uma mulher transexual de Belém foi presa na última semana em Arapongas, no Paraná, e colocada em uma cela comum com homens. A moça também teve o cabelo raspado. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) denunciou “a violação dos direitos das pessoas trans” nas redes sociais. (As informações são da Agência Estado).

A mulher trans foi detida acusada de furto e encaminhada para a Cadeia Pública de unidade masculina. A Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) se posicionou nas redes sociais. “Esse tipo de situação além de inaceitável e desumana, viola os direitos humanos previstos em todas as convenções sobre os direitos da população LGBTQIA+ no sistema prisional”, alertou.

A organização, em parceria com outras entidades, informou que irá apresentar uma reclamação à Corregedoria do Poder Judiciário, com base na resolução Nº 348/2020 do Conselho Nacional de Justiça, “exigindo respostas efetivas, ações para responsabilizar aqueles violaram o direito da moça, e garantir que não volte a acontecer”.

