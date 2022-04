PRF inicia operação ‘Semana Santa’ nesta quinta-feira em rodovias federais do Pará

(Foto:Reprodução) – Confira orientações sobre os cuidados ao dirigir neste período

A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira (14) a Operação Semana Santa 2022. Com quatro dias de Operação, policiais rodoviários federais reforçam trechos estratégicos da malha viária que cortam o estado. (As informações são do g1 Pará — Belém).

As ações de fiscalização vão focar em: ultrapassagens proibidas; embriaguez ao volante; não uso do cinto de segurança; uso do celular ao volante; transporte de carga e trânsito irregular de motocicletas e ciclomotores.

Um dos principais pontos da ação será o combate à mistura álcool e direção, considerada uma das maiores causas de acidentes de trânsito com vítimas gravemente feridas.

A fiscalização e o policiamento intensificado seguem até as 23h59 de domingo (17).

Orientações de Segurança

Além da atenção às regras de trânsito, os cuidados com o automóvel também são fundamentais e alguns itens são indispensáveis para uma viagem segura.

É importante que se faça a conferência dos itens de segurança do veículo.

Utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás. Observe as regras para o uso da cadeirinha para as crianças.

Uma atitude segura muito importante que o motociclista não deve esquecer é usar o capacete sempre que conduzir.

Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo.

As ultrapassagens proibidas são as grandes responsáveis pelos acidentes graves nos trechos de pista simples. Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura.

Fluxo de veículos

A PRF está preparada para um aumento na quantidade de veículos se deslocando de forma uniforme em todo o estado. A expectativa é que o pico de movimento na saída para o feriado prolongado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quarta-feira (13) e durante todo o dia de quinta-feira (14). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite de domingo (17).

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

