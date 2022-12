Muro de frigorífico cai e mata trabalhador, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Polícia Civil de Jacundá abriu um inquérito para investigar o caso. A autoridade policial responsável pela investigação informou que está buscando mais informações sobre a situação que causou o óbito. A direção da empresa não se manifestou sobre o acidente. (Com informações do Portal Debate/Foto: Redes Sociais).

De acordo com testemunhas, os escombros da construção caíram sobre os dois funcionários. Raimundo Rocha foi atingido e morreu esmagado. Já Felipe Romão segue internado no Hospital Municipal de Jacundá. A tragédia ocorreu por volta de 17h para tristeza de amigos e familiares das vítimas.

Os trabalhadores de um frigorífico, identificados como Raimundo Bispo da Rocha, de 46 anos, e seu colega Felipe Romão, de 32 anos, exerciam suas atividades laborais, no setor de secagem de couros de bovinos, mas devido a chuva e fortes ventos, acabou ocasionando a queda de um muro que cerca a área ao ar livre da empresa, na cidade de Jacundá, no sudeste do Pará.

