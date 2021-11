Produtores de gado têm até 30 de novembro para vacinar rebanhos contra aftosa em Novo Progresso eno oeste do Pará

Produtores de gado têm até 30 de novembro para vacinar rebanhos contra aftosa no oeste do Pará — Foto: Reprodução)

Etapa de imunização de bovinos e bubalinos de até 24 meses ocorre em 127 municípios do estado.

Produtores de bovinos e bubalinos na região oeste do Pará têm até o dia 30 de novembro para aplicar vacina contra a febre aftosa nos rebanhos. A etapa, que é a última do ano da campanha da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), iniciou na segunda-feira (1) e ocorre em 127 municípios do estado.

Ao longo do ano, são realizadas cinco etapas de vacinação para que seja alcançado todo o rebanho paraense. A meta é vacinar 24.436.259 animais, sendo 600 mil bubalinos. Devem ser vacinados animais com idade até 24 meses de vida.

Os produtores têm até o dia 15 de dezembro para realizar a notificação junto à Agência ou via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec3), disponível no site da Adepará.

A dose de 2 ml da vacina contra a febre aftosa deve ser administrada através da via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio) do animal.

A campanha de vacinação contra febre aftosa e todas as demais ações de defesa agropecuária pretendem evitar prejuízos à produção, evitando a introdução e a disseminação de doenças.

Para comprovar a vacinação é necessário apresentar, além da nota fiscal de aquisição da vacina, a relação do rebanho, com a quantidade de animais, faixa etária e espécie trabalhada. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

Etapas da vacinação

*Março e abril: municípios de Faro e Terra Santa – vacinação com faixa etária para todos os animais.

*Maio: calendário de imunização contemplou 127 municípios – vacinação com faixa etária para todos os animais.

*Julho e Agosto: novamente nos municípios de Faro e Terra Santa – vacinação para animais até 2 anos de idade.

*Agosto e Outubro: Etapa Marajó – vacinação de animais de todas as idades

*Novembro: novamente em 127 municípios – vacinação para bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade.

Por g1 Santarém — Pará

03/11/2021 09h37

