Noiva troca limusine e chega de retroescavadeira para casamento no interior do Pará

Noiva surpreende ao chegar de retroescavadeira em casamento no Pará — Foto: Acervo Pessoal

Hellen Campos conta que sempre sonhou em chegar no altar dessa maneira, além de poder homenagear o pai que trabalhou a vida inteira com esse tipo de veículo.

Durante seu casamento, ocorrido no último domingo (9), uma noiva de Paragominas, no sudeste do Pará, resolveu surpreender o noivo e os convidados, chegando sentada na “garra” de uma retroescavadeira, veículo bastante incomum para celebrações desse modelo. O trator é utilizado para escavações em construções e no ambiente agrário.

Entre o namoro, noivado e a etapa final que é o casamento, um casal pode pensar inúmeras formas de celebrar esse momento único e especial. Para a noiva Hellen Campos, de 21 anos, a chegada ao altar precisava ser concretizada de uma forma bastante inusitada.

“Meu noivo ficou desesperado querendo sair da igreja pra ver eu chegando e não deixaram ele sair. Todos os convidados saíram correndo pra ver o quê que estava acontecendo lá fora”, contou a noiva.

No vídeo, é possível observar todo o processo, desde a noiva montando na retroescavadeira que estava forrada com uma lona preta para não sujar o vestido branco, até o trajeto entre as ruas do município e a chegada na igreja para o casamento.

Segundo Hellen, esse era um sonho que já vinha planejando há muito tempo, até que resolveu compartilhar com a família que gostaria de entrar na igreja desse jeito. A noiva conversou com o pai, principal inspirador, já que ele trabalhou a vida inteira com esse tipo de veículo.

“Quis fazer diferente, porque ninguém pensa dessa forma. As pessoas só querem luxo e eu não penso assim. Além de poder homenagear meu pai que me ensinou tudo que eu sei, inclusive trabalhamos juntos hoje prestando serviço com retroescavadeiras em fazendas no interior”, detalhou.

Dentre o trajeto realizado até a igreja, a noiva contou que chegou a passar de retroescavadeira em algumas ruas bastante movimentadas da cidade, recebendo diversos elogios e buzinaços de motoristas surpresos com a cena.

“O percurso não foi longo, porque eu estava vestida de noiva e ficamos com receio de algo ruim acontecer. Por isso, saímos do lado de um estabelecimento e rodeamos a praça até pararmos na porta da igreja. Teve muita gente gritando, acenando com as mãos e buzinando. Afinal, é algo diferente, não se vê todo dia”, finalizou.

Agora recém-casada, Hellen expôs que não sentiu medo, mas sim uma felicidade inexplicável em ter conseguido realizar esse grande sonho, detalhando que foi um momento único e especial.

Alerta

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir pessoas na parte externa do veículo é considerado uma infração grave com penalidade de multa e retenção do veículo.

O órgão alertou que esse tipo de imprudência coloca em risco a segurança viária, pois a pessoa que está sendo conduzida não utiliza cinto de segurança e pode ser acometida de lesão grave em caso de queda do veículo.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações de Tayana Narcisa*, g1 Pará — Belém em 11/04/2023/18:03:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...