Noivo chora em enterro coletivo após incêndio que matou ao menos 113 em casamento

Identificado apenas como Revan, noivo foi visto em prantos (Foto:Reprodução X / Via Portal O Globo).

Ele precisou ser amparado por familiares e amigos

Revan e Haneen, noivos do casamento que terminou 113 mortos, no Iraque, após um incêndio atingir o local do evento, estão numa situação psicológica “terrível”, segundo a imprensa local. O homem foi visto em prantos durante um enterro coletivo de vítimas da tragédia, e precisou ser amparado por familiares e colegas.

Os enterros coletivos começaram na tarde desta quarta-feira (27) e seguem nesta quinta. De acordo com um porta-voz do Ministério do Interior, nove pessoas foram detidas por envolvimento no incêndio.

Em nota, a Defesa Civil adiantou que “informações preliminares indicam o uso de fogos de artifício durante o casamento, o que provocou um incêndio”. Também foi detectada pelas autoridades a presença de painéis pré-fabricados “inflamáveis e em desacordo com as normas de segurança” na sala de festas.

Parte do teto desabaram por causa das chamas e do uso de materiais de construção “altamente inflamáveis e baratos”. O perigo foi agravado pelas “emissões de gases tóxicos vinculadas à combustão dos painéis”.

Os noivos chegaram a ser hospitalizados, mas sobreviveram ao incidente. Além dos mais de cem mortos, outras 150 ficaram feridas no episódio.

Fonte:O Liberal / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/10:45:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...