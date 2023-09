Óleos essenciais, castanhas e madeira em tora colocam MT em 2º lugar com maior produção extrativista no país

Óleos essenciais, castanhas e madeira em tora colocam MT em 2º lugar na produção extrativista no país — Foto: Freepik; Getty Imagens

Os municípios de Colniza e Aripuanã são os maiores produtores com 0,6% e 18% de participação estadual, respectivamente. Porém, todos os municípios do estado apresentaram aumento na produção desses materiais.

O valor da produção de óleos essencias, castanhas e madeira em tora, entre outros, colocaram Mato Grosso em segundo lugar com a maior movimentação econômica do país, com R$ 940,5 milhões em 2022.

O estado perde apenas para o Pará, de acordo com dados do Observatório de Desenvolvimento da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec) com base no balanço divulgado, nesta quarta-feira (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os municípios de Colniza e Aripuanã, a 1065 e 976 km de Cuiabá, respectivamente, são os maiores produtores com 0,6% e 18% de participação estadual. Porém, todos os municípios do estado apresentaram aumento na produção desses materiais.

Nesse balanço são considerados não apenas a madeira em tora, mas também os subprodutos de origem florestais como ceras, fibras, gomas, borrachas, castanhas, óleos essenciais, dentre outros produtos.

Os materiais escoam para o mercado interno e outra parte é exportada para países que são parceiros comerciais. Com isso, Mato Grosso e Pará representam 83,4% do valor de toda essa produção em extração de madeira.

Florestas plantadas

As florestas plantadas, como eucalipto e teca, apresentaram uma redução de 23,5% na área de 2022. Ou seja, de 283 mil hectares o número caiu para 226 mil, segundo a Sedec.

O estado ainda se mantém na 10ª posição de reflorestamento, com Cáceres (12,8 mil hectares), Água Boa (11,1 mil) e Alto Taquari (11 mil).

Fonte:g1 MT / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/10:56:33

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...