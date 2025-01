Norovírus: conheça os sintomas, tratamento e como se prevenir

Foto: Reprodução | Vírus causou um surto no litoral paulista, superlotando os hospitais nesta semana.

O Norovírus, vírus que atinge diversas cidades do litoral sul paulista, pertence a um grupo de doenças de origem viral conhecidas como gastroenterite e são normalmente transmitidas por via fecal-oral.

O vírus causa infecção gastrointestinal, chamada gastroenterite viral, com sintomas como diarreia intensa seguida de vômitos e, muitas vezes, febre, podendo afetar adultos, idosos e crianças.

Esse vírus é transmitido pelo consumo de alimentos e água contaminados, contato direto com pessoas infectadas ou superfícies contaminadas, já que é capaz de permanecer em superfícies por longos períodos.

Tratamento – O Tratamento da gastroenterite causada pelo norovírus é feito por um médico clínico geral, gastroenterologista, infectologista ou pediatra e, normalmente, envolve repouso, aumento da hidratação e/ou uso de remédios para aliviar os sintomas.

A prevenção passa por cuidados básicos de higiene e pela atenção redobrada na manipulação e no consumo de alimentos e bebidas. Confira abaixo algumas medidas recomendadas por especialistas e autoridades de saúde:

– Prefira sempre água filtrada, fervida ou envasada em garrafas lacradas;

– Evite consumir alimentos de origem duvidosa ou preparados em condições precárias de higiene, especialmente frutos do mar;

– Cozinhe bem os alimentos antes de consumi-los;

– Lave bem as mãos após o uso do banheiro, antes do preparo de alimentos e antes de se alimentar;

– Carregue consigo um frasco de álcool em gel, para higienização em lugares sem acesso à água ou sabão.

Em caso de sintomas, a principal preocupação é com a desidratação, que se não for corrigida rápida e adequadamente pode causar complicações.

Por isso, em caso de infecção, é importante repousar, ingerir muito líquido (inclusive soro caseiro) e fazer refeições leves, com alimentos frescos e bem conservados.

Crianças, idosos e pessoas com comorbidades são mais vulneráveis às complicações porque têm sistemas imunológicos mais frágeis e, no caso dos mais velhos, perdem líquido com mais facilidade.

Os sinais de alerta são: urina muito concentrada e em pequena quantidade, não conseguir se hidratar adequadamente devido ao enjoo, cansaço ou fraqueza intensos, febre alta e prolongada, diarreia intensa e com muita frequência. Nessas situações, a recomendação é procurar um serviço de saúde.

