Mãe é presa por permitir que marido estuprasse filha de 12 anos

Uma mulher de 54 anos foi presa em flagrante suspeita de permitir que o marido, de 54 anos, estuprasse a sua filha de 12 anos. A prisão ocorreu em Porto Alegre do Norte (MT) na noite de domingo (23/10).

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar do estado, após o Conselho Tutelar pedir reforço para atender uma denúncia de estupro de vulnerável. A menina contou a uma testemunha que desde os 11 anos vinha sendo violentada pelo padrasto.

De acordo com o boletim, a mãe sabia dos abusos e inclusive orientava que a filha não os contasse para ninguém. Narra o documento que a mulher já chegou a mandar a menina calar a boca quando ela comentou algo sobre a violência com um familiar. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 26/10/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...