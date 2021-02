‘Nós acreditamos que o Antônio está vivo aguardando resgate’, diz irmã de piloto desaparecido após decolagem no Pará

Piloto de avião Antônio Sena conhecido como Toninho Sena — Foto: Reprodução/Redes sociais

Antônio Sena, o ‘Toninho’, decolou do município de Alenquer com destino a pista 13 de Maio, no Pará.

Já se passaram seis dias desde o desparecimento do avião Cessna 210 de prefixo PT-IRJ e do piloto Antônio Sena, o “Toninho”, mas a família e os amigos do piloto acreditam que ele está vivo à espera de resgate. Em vídeo, a irmã do piloto, Mariana Sena diz que as mensagens de apoio recebidas de diversas pessoas fortalecem as esperanças de encontrar Toninho com vida.

“Já vamos para seis dias de desaparecimento. O Antônio estava voando da pista de Alenquer para a pista 13 de Maio no município de Almeirim, mas nós acreditamos que o Antônio está vivo aguardando o nosso resgate. Eu agradeço as orações e mensagens que chegam de longe, que fazem com que a gente siga nessa esperança e fé de encontrá-lo”, disse Mariana Sena.

A aeronave SC-105 Amazonas SAR retomou às 07h30 desta quarta-feira (3), as buscas pelo avião Cessna 210 e pelo piloto Antônio Sena. A aeronave desapareceu no dia 28 de janeiro, após decolagem de pista do município de Alenquer, oeste do Pará, com destino à pista 13 de Maio, na região do município de Almeirim.

Em Alenquer, Polícia Civil e Defesa Civil ajudam nas buscas terrestres, e mais órgãos devem se juntar nesse esforço nos próximos dias, conforme explica Mariana Sena.

Mariana Sena também agradeceu às pessoas que estão repassando informações sobre o avistamento do avião que era pilotado por seu irmão. “Agradecemos a todos os voluntários que estão fazendo buscas nos municípios de Alenquer e Monte Alegre, incansáveis em nos ajudar e dar informações. Nós pedimos que essas informações cheguem até nós de maneira precisa. Se você viu a aeronave entre 12h20 e 17h do dia 28 de janeiro, por favor entre em contato comigo pelo telefone 92 98130-6000”.

Buscas

As operações de buscas aéreas na região são de responsabilidade do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ), unidade da Força Aérea Brasileira. As buscas foram iniciadas no dia 29 de janeiro.

Antes de iniciar as buscas, o Centro de Coordenação fez levantamento de dados sobre a aeronave e a apuração sobre a possível trajetória, como determinam as normas internacionais de busca e salvamento. O levantamento é importante para estabelecer as novas fases da operação e de comunicação às autoridades responsáveis.

Buscas pelo avião Cessna 210 prefixo PT-IRJ se concentram na área do garimpo Califórnia, no PA — Foto: FAB

No último domingo (31), um helicóptero H-36 Caracal Sar também participou dos trabalhos de busca. Até domingo, as aeronaves já haviam sobrevoado uma área de aproximadamente 5 mil km², perfazendo mais de 33 horas de voo, sem encontrar vestígios da aeronave desaparecida.

