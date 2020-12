NOTA SEMMA-NP – Período Defeso – “É Tempo de Piracema”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fiscalização da Semma apreende redes de pesca no rio jamanxim (Foto:SEMMA-NP) – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA-NP, informa que o município já se encontra em tempo piracema e o período de defeso se estenderá até 15 de março de 2021. O período de defeso contribui para a sustentabilidade do uso dos estoques pesqueiros.

You May Also Like