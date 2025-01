Nova versão sobre causa de acidente que vitimou motociclista morador de Alvorada da Amazônia, é apresentada

Uma nova versão sobre a causa do acidente que matou Ricardo Bueno, filho do pioneiro Ercílio Bueno, morador de Alvorada da Amazônia., em Novo Progresso, foi apresentada por familiares com testemunhas para polícia.

O acidente envolveu um ônibus, uma motocicleta e um veículo Gol no dia, 30 de dezembro de 2024, na BR-163, as informações preliminares foi o motociclista Ricardo tentava ultrapassar um caminhão ao sair da cidade de Novo Progresso quando colidiu de frente com o carro. Ele conduzia a motocicleta e veio a óbito no local, a carona uma criança (sua filha), foi socorrida pelo SAMU encaminhada ao HMNP. A criança A.L.V.B. de 8 anos teve fraturas no fêmur e foi transferida pelos familiares para hospital Regional Hilda Strenger, na cidade de Sorriso (MT), onde submeteu a cirurgias e teve alta nesta quinta-feira, 9 de janeiro de 2024.

Nova Versão – Após coleta de informações e discordando das publicações que Ricardo evadiu a pista para ultrapassar um caminhão e colidiu com o VW Gol sentido Novo Progresso/Alvorada, imagens de câmeras foram coletadas e informações com testemunhas foram buscadas.

Inicialmente, conforme informado pelas pessoas no local, acreditava-se que a batida havia ocorrido na ultrapassagem da moto sentido Novo Progresso/Alvorada, no entanto, uma nova versão aponta que a moto seguia sentido Alvorada da Amazônia/Novo Progresso, em nenhum momento ela fez ultrapassagem, mas foi atingida pelo veículo em sua via.

Um vídeo mostra claramente horário que a moto seguia sentido Alvorada da Amazônia/Novo Progresso, às 19h10.00segundos ela passa pela rodovia, segundo depois as 19h10.08min, houve se uma batida forte, momento da colisão, ainda no vídeo mostra dois caminhões seguindo em horário alterado sem complicações. (Assista abaixo)

Ainda conforme apurada a motorista do veículo que foi socorrida com vida e está bem, trabalhava em um posto de combustível nas proximidades do cemitério, ela tinha horário de entrada as 19h00min, o acidente aconteceu as 19h10min, mostra que estava atrasada. Uma outra testemunha ocular, disse que viu a motocicleta trafegando na pista sentido Alvorada/Novo Progresso, que o veiculo tentou fazer uma ultrapassagem e colidiu com a motocicleta. No hospital recém socorrida a filha do motociclista, disse em relatos que o carro matou o pai dela.

A família sabe que isso não traz a vida do Ricardo Bueno de volta, mas quer esclarecer com a verdade os fatos para que não tenha duvidas do ocorrido. Ricardo tinha carteira de Habilitação (CNH), era prestativo e fazia este trajeto constantemente, não tinha como ele ter provocado esse acidente com a filha na garupa, comenta o irmão da vítima.

“A família continua buscado provas para entregar para a perícia da Polícia Civil, que poderá confirmar a versão verdadeira”

