(Foto: Design by Freepik) – Novembro Azul: saiba como um simples exame de sangue pode ajudar na detecção do câncer de próstata

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), estima-se que aproximadamente 72 mil novos casos de câncer de próstata surjam anualmente no Brasil. Este é um dos tipos de câncer mais frequentes entre os homens, mas a boa notícia é que, quando diagnosticado em estágios iniciais, as chances de tratamento eficaz e de um bom prognóstico aumentam significativamente.

Um dos principais métodos de rastreamento é o exame de PSA, que significa Antígeno Prostático Específico, na sigla em inglês. Essa proteína é produzida normalmente pela próstata, mas níveis elevados de PSA na corrente sanguínea podem indicar a presença de câncer no órgão. “Um resultado alterado deve ser investigado com exames complementares, já que o PSA é apenas uma das primeiras etapas no rastreamento da doença”, explica a biomédica do Sabin Diagnóstico e Saúde, Nayara Borba.

Para homens com histórico familiar de câncer de próstata ou outros tumores, como também pertencentes a grupos de maior risco, como os afrodescendentes, a recomendação é iniciar os exames a partir dos 45 anos. “O diálogo com o médico é fundamental para entender a necessidade e a periodicidade do exame”, afirma Nayara Borba.

O Ministério da Saúde alerta que o câncer de próstata geralmente não apresenta sintomas em sua fase inicial. Quando os sintomas surgem, podem incluir dificuldade para urinar, presença de sangue na urina, diminuição do jato urinário e aumento da frequência urinária. No entanto, esses sinais também podem estar relacionados a condições benignas, o que torna imprescindível a avaliação médica detalhada.

Antes de realizar o exame de PSA, os pacientes devem seguir algumas recomendações: nas 48 horas anteriores, é necessário evitar a ejaculação, exercícios físicos intensos, andar de bicicleta ou praticar equitação. Além disso, é importante que o paciente não tenha realizado ultrassom transretal nos últimos sete dias, nem biópsias da próstata nas últimas quatro semanas.

Campanha Novembro Azul

Desde 2003, a campanha Novembro Azul tem como objetivo conscientizar a população sobre a saúde do homem e informar sobre o diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, em homenagem ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado em 17 de novembro.

O movimento enfatiza que, embora o diagnóstico precoce seja a melhor forma de prevenir complicações, hábitos saudáveis, como não fumar, adotar uma alimentação equilibrada, manter o peso adequado, praticar atividades físicas regularmente e evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e carnes processadas, também são fundamentais para cuidar da saúde de maneira abrangente.

Casos de câncer de próstata

Segundo estudo realizado pela The Lancet Commission, os casos de câncer de próstata devem dobrar de 1,4 milhão por ano, em 2020, para 2,9 milhões por ano até 2040, principalmente nos países de baixa e média renda.

Os números de mortes por ano causadas pelo tumor também devem aumentar em 85% ao longo de 20 anos, passando de 375 mil mortes, em 2020, para quase 700 mil mortes até 2040, de acordo com o estudo.

Fonte: Michele Vieira Leocádio e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/15:32:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...