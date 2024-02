Novo Processo Seletivo de níveis médio e superior é anunciado pelo EMATER – PA

Seleção oferece 17 vagas em diferentes funções, confira as áreas disponíveis para participar

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do estado do Pará (Emater – PA) anuncia a todos a realização de um novo Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de 17 profissionais de níveis médio e superior, por tempo determinado.

Esta seleção oferece oportunidades nas seguintes funções: Extensionista Rural I como Engenheiro Agrônomo (9), Engenheiro de Pesca (3), Engenheiro de Alimentos e/ou Tecnólogo em Alimentos (1), Engenheiro Florestal (1); Técnico em Recursos Humanos – Psicólogo (1); Técnico em Planejamento – Engenheiro Civil (1) e Assistente de Administração (1).

As oportunidades são destinadas às cidades de Bragança, Faro, Jacundá, Marituba, Monte Alegre, Óbidos, Oeiras do Pará, Rurópolis, Santarém, Terra Alta e Terra Santa, onde sendo admitidos, os profissionais devem atuar em jornadas de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias, fazendo jus a remunerações que partem de R$ 2.030,38 e podem alcançar o valor de R$ 4.309,58.

Vale lembrar que a contratação será pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período à critério ou necessidade da Administração.

Os interessados podem se inscrever a partir desta segunda-feira (5) ao dia 6 de fevereiro de 2024, de forma online, pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo do Governo do Pará (SIPROS).

Composto por duas fases, o Processo Seletivo dispõe de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e de entrevista com apresentação dos documentos originais anexados no momento da inscrição, de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem realizadas no período de 7 a 26 de fevereiro de 2024.

Este Processo Seletivo Simplificado tem a validade de três meses a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da administração.

