Ocorrências com pipas na fiação elétrica aumentaram em 2023, no oeste do Pará

Maioria dos casos acontece nos meses julho e dezembro, período das férias escolares. (Foto>Reprodução)

No período de janeiro e dezembro de 2023, 1.285 ocorrências registradas no Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará foram causadas por pipas que caíram em redes energizadas, na região Oeste paraense, conforme levantamento realizado pela distribuidora. Isso significa que houve um aumento de 5% desse tipo de registro, em relação ao mesmo período de 2022, quando foram feitos 1.223 registros.

O município de Itaituba registrou ano passado, aumento de 35% em relação a 2022; já em Santarém o aumento foi de 2%, passando de 660 para 674 ocorrências de falta de energia causadas por pipas.

O executivo de Serviços Técnicos e Comerciais, Eldem Souza, afirma que os períodos onde ocorrem maior incidência são os meses de julho e dezembro quando a garotada curte o período de férias escolares. “Apesar de divertida, a brincadeira oferece sérios riscos para quem utiliza locais onde possui rede elétrica, porque o desprendimento e o toque na rede de distribuição podem gerar curtos-circuitos, ocasionando interrupções de energia, bem como energizar a linha e causar um acidente, que pode ser fatal”, explica.

Além do risco de curto-circuito, outro problema que pode ocorrer durante a brincadeira é a pipa ficar presa nos fios, sem contar no uso de cerol na linha das pipas que pode cortar a camada de borracha que reveste os fios de alumínio ou de cobre, criando a situação de transferência de corrente elétrica.

O executivo reforça que a presença desse tipo de material na rede elétrica, pode acionar o sistema de proteção, que desliga o fornecimento de energia, prejudicando todos os moradores da região, inclusive hospitais, centros de saúde e estabelecimentos comerciais.

Algumas recomendações são fundamentais: •Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

• Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e causam acidentes;

• Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso, pois este material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;

• Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

• Não solte pipa em tempo nublado, principalmente se tiver com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;

• Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma queda;

• Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol ou reforçadas podem causar graves acidentes.

Fonte: Ascom Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/02/2024/07:16:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com