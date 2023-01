Secretário de Governo do RJ tem usado helicóptero de empresário sócio da Gana Gold; investigado por vários crimes

Secretário Rodrigo Bacellar usa aeronave de empresário investigado – (Foto:Reprodução G1)

Secretário de Governo do RJ tem usado helicóptero de empresário investigado por vários crimes

Um decreto estadual de 2011 proíbe que funcionários do alto escalão do Governo recebam favores ou presentes de terceiros. O Secretário de Governo Rodrigo Bacellar foi flagrado embarcando com a esposa em uma aeronave de luxo. Bacellar disse que, na visão dele, a carona não é ilegal.

O Secretário de Governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar, vem utilizando um helicóptero de luxo que pertence a uma empresa que já foi investigada por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Um dos donos da aeronave chegou a ser preso durante operação da Polícia Federal.

De acordo com o Código de Conduta da Alta Administração Estadual, publicado em 2011, “é vedado ao agente público receber transporte, hospedagem ou quaisquer favores de particulares de forma a permitir situação que possa gerar dúvidas sobre a probidade ou honra”.

O descumprimento da regra é passível de punições, segundo o código de conduta estadual. O mesmo decreto afirma que a “inobservância das normas” acarretará para o agente público, sem prejuízo de outras sanções legais, as seguintes medidas:

*censura ética;

*proposta de exoneração do cargo em comissão;

*ou dispensa da função.

A possível punição, segundo a regulamentação, ficaria a cargo da Comissão de Ética Pública da Governadoria do Estado.

Alvo da Polícia Federal

Segundo um documento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave utilizada por Bacellar possui a matrícula PR-JVZ e pertence a empresa Zocar Rio Caminhões. O registro informa que o helicóptero não pode realizar o serviço de táxi aéreo.

Uma das empresas do grupo econômico da Zocar Rio Caminhões, a Gana Gold Mineração, foi alvo de uma megaoperação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal. O Fantástico exibiu uma reportagem sobre o caso em julho.

Na época, cinco pessoas foram presas e os investigadores estimam que R$ 16 bilhões tenham sido movimentados em dois anos.

Um dos presos foi Domingos Dadalto Zoboli, que também é dono da Zocar Rio Caminhões, a empresa dona do helicóptero usado por Rodrigo Bacellar.

O RJ2 obteve um documento sobre a investigação contra o grupo econômico da Zocar. A empresa é investigada por:

*organização criminosa;

*extração ilegal de ouro;

*crimes ambientais;

*falsidade ideológica;

*invasão de terras da união;

*e lavagem de dinheiro.

Policial transferido após discussão

Não foi apenas uma vez que o secretário Rodrigo Bacelar pegou carona nesse helicóptero particular. A aeronave também foi utilizada pelo servidor outras vezes, como no dia 20 de novembro. Na ocasião, ele pousou em um local que pertence ao Estado e não pode ser utilizado por veículos particulares.

O pouso ocorreu quando Bacellar retornava de uma viagem com a família, em um domingo.

No dia, um policial civil que passava pelo local quase foi atropelado pelo táxi que buscou Bacelar e a família. Ele não reconheceu o secretário e os dois discutiram após o incidente. Procurado pela reportagem, o policial não quis se manifestar.

Pouco tempo depois, o policial civil, que é piloto da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), acabou sendo transferido para uma área burocrática da polícia. Internamente, a movimentação do policial foi atribuída a Rodrigo Bacellar.

O que dizem os envolvidos

Em nota, o secretário Rodrigo Bacellar disse que é amigo de Marcos Zoboli há 15 anos. Ele admite que as vezes pega carona no helicóptero do empresário para ir a Campos dos Goytacazes.

Bacellar disse que, na visão dele, a carona não é ilegal.

O secretário disse também que não tem qualquer relação com a atividade empresarial de Marcos Zoboli e que não interferiu na transferência do policial com quem discutiu próximo ao heliporto.

Já o empresário Cristiano Tinoco, dono da Visão Empreendimentos, disse que alugou o apartamento de Copacabana para o irmão de Rodrigo Bacellar.

A Polícia Civil não informou por que transferiu o piloto da corporação.

Procurado pela reportagem, o piloto Ricardo de Rezende Herter não quis se pronunciar.

Por:Jornal Folha do Progresso em 07/01/2023/15:34:26

