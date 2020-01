Novo Progresso recebe ações de melhorias pela Equatorial Energia Pará

São mais de 120 quilômetros de rede elétrica que receberam mellhorias da distribuidora de energia, no Pará.

Equipes da área de Manutenção da Equatorial Energia Pará, realizaram diversos serviços de melhorias na rede elétrica, que atende o município de Novo Progresso, na região oeste do Pará.

São 130 quilômetros de extensão de rede, atendendo além do município de Novo Progresso, o distrito Moraes Almeida – um trabalho intenso dos técnicos de Manutenção, Linha Viva (equipes que trabalham com a rede energizada), para que o maior número de clientes fique com energia, limpeza de faixa e podagem de vegetação, que podem entrar em contato com a rede elétrica e interromper o fornecimento de energia.

De acordo com o líder técnico da área de Manutenção, Alcinélio Vieira, essa ação faz parte da programação de melhorias no município e deve se estender durante o ano todo, visando oferecer um fornecimento com maior segurança. “Vamos continuar atentos com várias ações para oferecermos maior segurança aos nossos clientes, tanto em Novo Progresso, quanto em Moraes Almeida. Já implantamos novos equipamentos na rede, como isoladores, postes de concreto, novas estruturas, promovendo com isso, maior confiabilidade no sistema. Também, implantamos novos equipamentos na Subestação em Novo Progresso, com tecnologia que permite a supervisão remota de nossos equipamentos. Nosso trabalho, deve continuar em outros municípios da região, fazendo parte do programa de melhorias da distribuidora para 2020”, afirma o líder.

Há 17 anos na região, morando em Moraes Almeida e Novo Progresso, Elton Gomes, relata que já vê melhorias no fornecimento de energia. ” Vejo muitas melhorias em nossa região. Antigamente, era muito difícil, quando faltava energia. Agora, as equipes da concessionária resolvem os problemas, restabelecem mais rápido. A gente sabe que tem muita dificuldade aqui, a distância, a localização, período chuvoso. Mas, a concessionária não tem medido esforços para solucionar. Espero, como morador e consumidor, que continuem melhorando o fornecimento, assim melhora e muito, a vida da gente, aqui no distrito”, disse Elton.

A Equatorial Energia Pará, vai continuar intensificando as acões de melhorias no fornecimento de energia nessa região, de Moraes Almeida, Novo Progresso, vai estender o programa aos municípios vizinhos, atendidos pela distribuidora. Assim, contribuindo com o desenvolvimento e a qualidade de vida dos paraenses.

Por: Leiria/Ascom Equatorial com foto.

